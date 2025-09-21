Kyrie Irving, novità IMPORTANTISSIME sul suo rientro

Il conto alla rovescia per rivedere Kyrie Irving sul parquet è ufficialmente iniziato. La stella dei Dallas Mavericks, ferma dal 3 marzo 2025 a causa della rottura del legamento crociato anteriore sinistro durante la gara contro i Sacramento Kings, ha dato notizie incoraggianti sul suo percorso di recupero.

Le parole di Irving sul recupero dall’infortunio al ginocchio

Intercettato a New York da TMZ Sports, il 32enne playmaker ha dichiarato che la riabilitazione sta procedendo “incredibilmente bene”. Una risposta breve ma significativa, che lascia intendere che i tempi di recupero stiano rispettando la tabella prevista in vista della stagione NBA 2025/26.

Dall’Instagram Live agli allenamenti individuali

Già lo scorso agosto, durante una diretta su Instagram, Irving aveva raccontato i progressi raggiunti a cinque mesi dall’intervento, sottolineando l’importanza di una crescita graduale:

“Ogni allenamento è un passo in avanti. L’obiettivo è lavorare su miglioramenti incrementali.”

Un approccio prudente ma determinato, che conferma la volontà di rientrare al massimo della forma fisica.

L’impatto dell’infortunio sui Mavericks

Prima dello stop, Irving viaggiava a una media di 24.7 punti, 4.6 assist e 4.8 rimbalzi in 50 partite, numeri che gli erano valsi la nona convocazione all’All-Star Game.

La sua assenza ha avuto conseguenze importanti sui Mavericks, già scossi dal clamoroso trasferimento di Luka Doncic ai Los Angeles Lakers. Nonostante ciò, la franchigia texana ha confermato piena fiducia nel talento di Irving, rinnovandolo con un contratto triennale durante l’estate.

Obiettivo: la stagione NBA 2025/26

Se il percorso di recupero continuerà senza intoppi, Kyrie Irving sarà pronto a guidare i Dallas Mavericks fin dall’inizio della nuova stagione. Per la squadra di Jason Kidd, il suo ritorno sarà fondamentale per restare competitivi nella Western Conference e affrontare un’annata di grande cambiamento.