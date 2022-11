Kyrie Irving potrebbe aver giocato la sua ultima gara con Brooklyn

Questa notte i Brooklyn Nets hanno scosso ancora una volta il mondo del basket dopo aver annunciato la loro decisione di sospendere Kyrie Irving a causa dello scandalo antisemita. Forse ancora più scioccante è il modo in cui la sospensione sembra essere di natura a tempo indeterminato dopo che il team ha dichiarato che Irving è “attualmente inadatto per essere associato ai Brooklyn Nets”.

Questo significa che la sospensione si estenderà a qualcosa di più delle sole cinque partite sopra menzionate? A questo punto questa sembra essere una possibilità reale. In effetti, Nick Freidell, insider NBA di ESPN, ritiene che l’uscita di Kyrie sia ormai inevitabile:

“Ci sono così tante persone all’interno dell’organizzazione dei Nets che sono stanche delle cose che arrivano dal parquet… Giorno dopo giorno, Kyrie ha eroso la fiducia all’interno dell’organizzazione. Quindi, dato che siamo seduti qui in questo momento con la squalifica in essere, ci sono buone possibilità che abbia giocato la sua ultima partita con i Brooklyn Nets”.

"There are so many people within the [Nets] organization who are so tired of the stuff off the floor… Day by day, Kyrie [Irving] has eroded the trust within the organization… There is a good chance he's played his last game there."

