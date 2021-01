Kyrie Irving potrebbe pagare a un caro prezzo se dovesse essere penalizzato per aver violato i protocolli di salute e sicurezza dell’NBA.

Irving, che era probabilmente senza mascherina a una festa di compleanno in famiglia, potrebbe essere multato fino a $ 460.000 a partita, secondo Marc Stein del New York Times.

The NBA has formally opened a review of videos that appear to show the Nets' Kyrie Irving at a recent party without a mask



If Irving misses any games due to what is ruled a protocols violation, he would be subject to a fine of more than $460,000 per game … 1/72 of his salary