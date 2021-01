Kyrie Irving pronto a rientrare ma le sue condizioni psicologiche restano un mistero

Kyrie Irving è pronto a tornare in campo dopo sette partite di assenza per “questioni personali” delle quali il playmaker dei Brooklyn Nets ha parlando, pur senza chiarire del tutto.





“Sono felice di essere tornato e vorrei che da adesso in poi si parlasse solo del campo – ha dichiarato -, avevo bisogno di una pausa per concentrarmi su problemi familiari e personali“.

Irving tornerà in campo questa notte contro i Cleveland Cavaliers, sua ex squadra, dopo essere rimasto fermo per due settimane, dal 5 Gennaio, il giorno prima dell’assalto a Capitol Hill: “Faccio molta attenzione a ciò che accade nel mondo perché sento il peso della responsabilità nel mettermi al servizio della mia comunità e delle persone meno fortunate. Per continuare a giocare devo riuscire a isolarmi ma il basket resta la mia priorità, amo questo sport e ho sempre dato tutto ma è difficile ignorare certe cose. Quando accadano è giusto fare un passo indietro perché io non voglio solo vincere un titolo qui, ho obiettivi più grandi dello sport, alla ricerca di unità e uguaglianza“, ha aggiunto.





Nel corso della conferenza stampa virtuale il giocatore è andato ancora più nel profondo: “La nostra vita non è normale ma lo accetto perché voglio sfruttare questo ruolo per ottenere dei cambiamenti nel mondo, devo capire quanta energia dedicare a questi aspetti che non coinvolgono solo me. Quando ho deciso di fermarmi ero consapevole della mia scelta e voglio dire a tutti quelli che sono dalla mia stessa parte che alla fine ce la faremo”.





Infine un passaggio che fa cadere qualche ombra sullo stato psicologico di Irving: “Voglio una società più onesto ma per prima cosa devo essere io onesto con me stesso. Della mia assenza si è parlato molto, la verità è che dovevo superare alcune cose, tanti mi sono stati vicini e io ho chiesto aiuto, per fortuna non mi mancano figure che possano guidarmi in questo cammino”.

Parole che si accompagnano a un post pubblicato su Instagram dal giocatore che ha scritto: “Sono umano come voi e sto cercando di guarire“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kyrie (Kaire) (@kyrieirving)

