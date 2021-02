Kyrie Irving ribadisce che vorrebbe Kobe Bryant come nuovo logo NBA

Kyrie Irving sta continuando con la sua campagna per cercare di mettere la silhouette di Kobe Bryant come logo NBA. Kobe sostituirebbe Jerry West, che è soprannominato sia “Zeke from Cabin Creek” e, in riferimento al marchio della NBA nell’ultimo mezzo secolo, “The Logo”.

Uncle Drew afferma che è giusto mettere una figura come Kobe Bryant come logo della lega e fa eco alle sue precedenti dichiarazioni secondo cui “i re neri hanno costruito la lega”.

Kyrie Irving further echoes his call for Kobe Bryant to be the new logo of the NBA:

"Kobe Bryant. Logo. Yes. Needs to happen. I don't care what anyone says. Black kings built the league. That's exactly what I meant, it's exactly where I stand" pic.twitter.com/s21zowRjdg

— Nets Videos (@SNYNets) February 26, 2021