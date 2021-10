Kyrie Irving rompe il suo lungo silenzio con un post criptico su Instagram

La star dei Brooklyn Nets, Kyrie Irving, ha rotto il suo silenzio che durava da due settimane con un post criptico su Instagram. La pubblicazione senza didascalia rappresenta il simbolo del sole e della terra Lakota, un riferimento all’eredità dei nativi americani di cui Irving fa parte.

Il playmaker dei Nets si è rivolto per l’ultima volta al mondo dello sport con una diretta su Instagram spiegando perché non ha fatto il vaccino contro il COVID-19. La scelta di Irving lo ha lasciato dall’NBA in questo momento poiché le forze dell’ordine del distretto di New York City continuano a proibirgli di giocare. La sua posizione ha ispirato una recente protesta contro i protocolli sui vaccini al di fuori del Barclays Center, con i partecipanti che hanno assaltato le barriere e caricato le porte dell’edificio. Immagini non belle da vedere in questo momento storico.

I tifosi dei Brooklyn Nets sperano ancora che Kyrie Irving possa cambiare idea così da risolvere il problema ma purtroppo non sembra intenzionato a modificare la sua opinione. A questo punto l’unica cosa che si può fare è aspettare e vedere cosa gli riserverà il futuro.

