Kyrie Irving si presenta alla partita con un bastone: un altro omaggio alla cultura dei nativi americani

Nella notte Kyrie Irving ha seguito dalla panchina la partita tra Brooklyn Nets e Phoenix Suns per alcuni problemi alla schiena, una tensione lombare. Si è dunque fatta dell’ironia sui social quando la stella dei Nets si è presentata al Barclays Center camminando con un bastone.

Nessun sostegno per la schiena, però: si tratta infatti di un elemento della cultura dei nativi americani. Il nome “ufficiale” del bastone è “Prayer Stick”, bastone da preghiera, ed è utilizzato nei rituali per fare offerte agli spiriti. Non è la prima volta che Irving mette in mostra oggetti o rituali dei nativi: in pre-season, prima di una gara al TD Garden contro i Celtics, aveva ad esempio aveva bruciato della salvia sul parquet per scacciare la negatività.

Prayer Sticks are associated with rituals relating to religious ceremonies particularly of the Southwest Native American tribes of the Hopi, Pueblo and Zuni. 2/2 pic.twitter.com/m4mEeC55hn — 👑📍Brandon ‘Scoop B’ Robinson (@ScoopB) February 17, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.