Kyrie Irving si scusa con la comunità ebraica e cerca di rimediare con una donazione

Alla fine, probabilmente grazie a pressioni esterne, Kyrie Irving si è scusato con la comunità ebraica per le vicende degli ultimi giorni, iniziate con la condivisione di un “documentario” dai tratti anti-semiti. Nonostante avesse già parlato pubblicamente della cosa, il giocatore dei Brooklyn Nets non aveva mai fatto ammenda, anzi aveva difeso il proprio comportamento. Con una nota congiunta, Irving, i Nets e la Anti-Defamation League hanno reso noto che squadra e giocatore hanno donato 500.000 dollari a testa “per le cause e le organizzazioni che lavorano per sradicare l’odio e l’intolleranza nelle nostre comunità”.

The Nets, Kyrie Irving and the Anti-Defamation League have put out a joint statement saying, in part, that Kyrie Irving and the Nets will each donate $500,000 “toward causes and organizations that work to eradicate hate and intolerance in our communities.” pic.twitter.com/AZJEyXQpH1

— Tim Bontemps (@TimBontemps) November 2, 2022