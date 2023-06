Kyrie Irving sogna di formare i Big Three con LeBron James… ma a Dallas!

Kyrie Irving vorrebbe giocare insieme a LeBron James l’anno prossimo e nel frattempo non lasciare Luka Doncic e i Dallas Mavericks. Il sogno della point guard sarebbe quello di formare un nuovo trio con il King, ma a Dallas: lo hanno riportato Shams Charania e Chris Haynes.

In questi giorni Irving, arrivato ai Mavericks alla trade deadline di febbraio, avrebbe contattato James per sondare il terreno e capire se sarebbe favorevole ad un trasferimento in Texas, lasciando i Lakers in estate. LeBron ha un contratto con i giallo-viola fino al 2025 e potrebbe eventualmente lasciare Los Angeles solo via trade. Certo, far rientrare i quasi 47 milioni di dollari del numero 6 in una trade che funzioni dal punto di vista salariale, senza sacrificare né Irving né Doncic, appare impresa quasi impossibile.

Sicuramente sarebbe più semplice per Kyrie Irving trasferirsi ai Lakers, visto che lui sì sarà free agent in estate. In quel caso, per firmarlo, i giallo-viola avrebbero però bisogno di una sign-and-trade: uno scenario al quale i Mavs non sembrerebbero interessati. In un eventuale scambio per Irving, che quindi non verrebbe perso a zero come accadrebbe se decidesse di firmare un nuovo accordo con un’altra franchigia, Dallas otterrebbe probabilmente D’Angelo Russell.