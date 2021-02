Kyrie Irving sulle difficoltà dei Nets contro le squadre inferiori: “Non posso accettarlo”

I Brooklyn Nets, nelle ultime partite, stanno affrontando le difficoltà più grandi dall’inizio della stagione: hanno perso 4 delle ultime 5 partite e 3 di fila, concedendo almeno 120 punti agli avversari per 7 match consecutivi e 11 degli ultimi 12.

Dopo il KO di ieri notte contro i Detroit Pistons, che tra l’altro sono ultimi ad Est, Kyrie Irving, tornato dopo una gara di assenza per un infortunio al dito, ha commentato duramente le prestazioni dei Nets contro le squadre con record negativo (hanno perso in stagione anche contro Cleveland, Oklahoma City e due volte contro Washington):

Non lo accetto, e non penso che la squadra lo accetti . Sembriamo molto mediocri, e abbiamo sufficiente talento per poter dominare. Ci stiamo scontrando con la realtà che stiamo cercando di mettere tutto insieme in breve tempo.

Irving admits the #Nets haven't come out with the right energy against losing squads: "I don't accept that. And I don't think the team accepts that."

— Brian Lewis (@NYPost_Lewis) February 10, 2021