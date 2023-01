L’Olympiacos demolisce una deludente Olimpia Milano

Olympiacos Piraeus – Olimpia Milano 82-66

(27-15; 17-23; 15-6; 23-22)

Che fosse difficile la trasferta difficile in casa dell’Olympiacos, si sapeva, ma l’Olimpia Milano non credeva di poter fare così tanta fatica contro i greci.

Tutto sommato il primo tempo è stato anche accettabile da parte dell’EA7 Emporio Armani, nonostante il -15 a cavallo tra il primo e il secondo quarto. L’Olimpia è stata davvero molto brava a compattarsi in difesa e, punto su punto, ha saputo rientrare a contatto, chiudendo sotto di 6 all’intervallo lungo, 44 a 38. La differenza però è che Milano ha giocato al massimo per segnare 38 punti, l’Olympiacos ha fatto poco più dell’indispensabile per metterne 44 a referto.

Il terzo periodo è quello decisivo perché le Scarpette Rosse non segnano mai (solo 6 punti nella terza frazione di gioco) mentre Thomas Walkup e i padroni di casa salgono di giri, infiammati anche dal solito caldo pubblico greco. Gli ateniesi comunque non fanno chissà cosa in attacco (15 punti in 10 minuti) ma questo sforzo comunque permette loro di chiudere all’intervallo lungo sopra di cinque possessi pieni . L’ultimo periodo non ha senso di esistere e alla fine l’Oly si è imposta 82 a 66 sull’Olimpia.

Olympiacos: Walkup 10, Canann 2, Lountzis 0, Larentzakis 5, Fall 7, Sloukas 8, Vezenkov 8, Papanikolaou 9, Bolomboy 2, Peters 16, Black 6, McKissic 9. All. Georgios Bartzokas.

Milano: Davies 5, Thomas 6, Luwawu-Cabarrot 9, Mitrou-Long 9, Tonut NE, Melli 7, Baron 12, Ricci 5, Hall 5, Baldasso NE, Hines 8, Voigtmann 0. All. Ettore Messina.

QUI trovi le statistiche complete della gara.