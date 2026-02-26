La Basketball Champions League diventerà un’occasione per entrare in NBA Europe?

La stagione 2026-27 della Basketball Champions League si prepara a diventare uno snodo cruciale per il futuro del basket europeo. Non sarà soltanto un’edizione come le altre della competizione organizzata dalla FIBA, ma un vero e proprio passaggio strategico verso la nascita della nuova lega continentale sostenuta dalla NBA, il progetto conosciuto come NBA Europe.

Secondo le informazioni emerse e confermate da BasketNews, le due squadre che raggiungeranno la finale della Final Four 2026-27 otterranno un posto garantito nella stagione inaugurale della nuova competizione, prevista per l’autunno 2027. In altre parole, arrivare fino in fondo alla BCL non significherà soltanto giocarsi un trofeo europeo, ma assicurarsi l’accesso a un torneo destinato a cambiare gli equilibri del panorama continentale.

Il modello che NBA Europe sta studiando dovrebbe prevedere un gruppo di club stabili, legati a grandi mercati strategici, affiancati da alcune squadre qualificate tramite merito sportivo. È proprio qui che la Basketball Champions League assume un ruolo centrale: diventa la principale porta d’ingresso per quei club che, attraverso i risultati sul campo, ambiscono a entrare nell’élite della nuova lega. In questa stagione, alla BCL hanno partecipato Pallacanestro Trieste e Trapani Shark.

L’operazione rappresenta anche un punto di incontro tra due filosofie diverse. Da un lato il sistema europeo, fondato su qualificazioni e risultati; dall’altro il modello NBA, basato su franchigie “fisse” e stabilità economica. Se il progetto verrà confermato nei dettagli, la stagione 2026-27 della BCL potrebbe essere ricordata come l’inizio di una nuova era, capace di ridefinire gerarchie, ambizioni e prospettive del basket europeo.

Foto: BCL