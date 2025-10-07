Anche la Basketball Champions League verrà trasmessa in Italia. DAZN si è aggiudicata i diritti della competizione FIBA.
Sarà dunque possibile vedere le partite di Trieste e di Trapani in Europa su DAZN. I giuliani esordiranno oggi alle 18:30 in trasferta contro Wurzburg mentre i siciliani domani alle 20:30 riceveranno la visita di Tenerife.
Ricordiamo che DAZN quest’anno non trasmetterà né il campionato italiano di Serie A né EuroLega ed EuroCup, a differenza delle passate stagioni. Nell’offerta di basket della OTT rientrano NCAA, Liga Endesa, East Asia Super League e campionato del Regno Unito. C’è anche Courtside 1891, il prodotto che consente per l’appunto di vedere tutti gli eventi FIBA (fra cui la BCL) che non sono coperti da copyright in Italia, come ad esempio le gare di qualificazioni ai Mondiali che non coinvolgono gli Azzurri.
[Foto: FIBA]
