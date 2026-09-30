La BC Roma prepara il colpaccio Kelly Olynyk: sarà pronto per il derby

La BC Roma, dopo un avvio stagionale da due sconfitte tra campionato ed EuroCup, si prepara ad annunciare il primo rinforzo. Come riportato da Superbasket, sarebbe già raggiunto un accordo col veterano NBA Kelly Olynyk, che nei prossimi giorni dovrebbe atterrare nella Capitale in tempo utile per essere a disposizione di coach Alessandro Magro per il derby cittadino contro la Maxima Roma l’11 ottobre.

Olynyk, 35 anni, ha giocato in NBA dal 2013 al 2026 con le maglie di Boston Celtics, Miami Heat, Houston Rockets, Detroit Pistons, Utah Jazz, Toronto Raptors, New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs, con i quali ha raggiunto le NBA Finals lo scorso giugno. Il lungo ha totalizzato 842 partite in NBA in carriera, segnando 9.8 punti di media con 5.0 rimbalzi e contribuendo soprattutto nelle sue esperienze a Boston e Miami, in due franchigie che miravano ad arrivare fino in fondo. Il bottino migliore di Olynyk in NBA restano i 19.0 punti di media segnati in una Houston poco competitiva nella seconda metà della stagione 2020-21, scendendo in campo 27 volte. Nella passata annata a San Antonio invece solo 42 gettoni, con 3.2 punti di media in meno di 9′ di utilizzo.

Quello di Kelly Olynyk è un colpo che Roma stava cercando da un po’, non a caso nelle scorse settimane ai giallorossi era stato accostato anche Maxi Kleber, altro lungo veterano NBA.