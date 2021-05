La BIG3 aggiunge al suo roster un ex campione NBA degli Warriors

Si allunga la lista degli ex giocatori NBA che prenderanno parte alla stagione 2021 della BIG3. Il torneo di 3vs3 popolarissimo negli ultimi anni tornerà infatti in estate dopo un anno di pausa a causa del Covid-19. Nei giorni scorsi erano state annunciate le partecipazioni di Nate Robinson, Jason Richardson, Larry Sanders e Jarrett Jack. Ora, secondo quanto riportato da The Undefeated, ci sarà anche Leandro Barbosa.

Il brasiliano, campione NBA con i Golden State Warriors, negli ultimi mesi era entrato nello staff dei californiani come mentor coach. In estate tornerà ad indossare le scarpette e affronterà altri ex colleghi nella BIG3.

The Golden State Warriors players mentor coach and former NBA player Leandro Barbosa is going to play in the @thebig3, a source told @TheUndefeated. pic.twitter.com/fBg7jbIDCN — Marc J. Spears (@MarcJSpears) May 19, 2021

