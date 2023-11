La BIG3 è pronta a portare in tribunale la NBA

BIG3 e NBA ai ferri corti.

Secondo TMZ, la lega di 3 vs 3 fondata da Ice Cube avrebbe citato la NBA per abuso di posizione dominante. Ci sarebbe, infatti, una indagine in corso da parte del corrispettivo statunitense del nostro AntiTrust.

Secondo le accuse la NBA avrebbe abusato della sua forza nel mercato del basket per mettere i bastoni fra le ruote della BIG3. Fra le pratiche adottate dalla NBA ci sarebbero anche clausole che impedirebbero ai giocatori di disputare match della famosa lega estiva, cosa che però non sarebbe prevista per tutti gli altri tornei. Lo stesso atteggiamento sarebbe stato assunto nei confronti degli arbitri.

Ma ci sarebbe di più: la NBA avrebbe esercitato pressioni anche su potenziali sponsor ed emittenti televisive per non abbinarsi alla BIG3, causando perciò un immediato danno economico al torneo creato da Ice Cube.