La Bosnia, avversaria dell’Italia, ha presentato la lista dei convocati per EuroBasket

La Bosnia ed Erzegovina è tra le squadre che punteranno al passaggio del girone nel difficile Gruppo C, lo stesso dell’Italia. Insieme agli Azzurri, affronterà anche Grecia, Spagna, Georgia e Cipro. Nelle scorse ore la Nazionale balcanica ha annunciato i 12 convocati finali del CT Adis Beciragic, che dovrà fare suo malgrado a meno di Dzanan Musa, star della squadra fermata però nei giorni scorsi da un’improvvisa operazione all’addome.

Vista l’assenza di Musa, il leader tecnico della Bosnia sarà Jusuf Nurkic, reduce da una stagione travagliata in NBA: sarà l’unico giocatore del roster a provenire da oltreoceano. Saranno invece due i convocati dalla Serie A: Amar Alibegovic, lungo della Trapani Shark, e Miralem Halilovic, della Dinamo Sassari. Nelle scorse ore John Roberson, americano di nascita, aveva sostituto nello slot del naturalizzato Xavier Castaneda, alle prese con problemi fisici. Oltre a Musa, alla Bosnia mancherà anche Luka Garza, giocatore dei Boston Celtics che nella scorsa stagione ha totalizzato 39 partite a Minnesota.

Questa la lista completa dei convocati: