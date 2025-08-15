La Bosnia, avversaria dell’Italia, rischia di perdere Dzanan Musa per EuroBasket

La Bosnia ed Erzegovina è una delle squadre che potrebbero “dare fastidio” all’Italia nel girone dell’Europeo. I balcanici non stanno disputando una preparazione eccellente, ma restano una squadra temibile guidata da due leader tecnici come Jusuf Nurkic e Dzanan Musa. La buona notizia per gli Azzurri è che uno dei due potrebbe alla fine non esserci.

Musa è stato operato d’urgenza all’addome nelle scorse ore a Monaco, salterà le prossime amichevoli e la sua presenza all’Europeo è in forte dubbio. Nel frattempo la squadra è partita per il Belgio, dove disputerà due match contro i padroni di casa e la Gran Bretagna.

“Dzanan ha espresso il desiderio di fare tutto il possibile per recuperare e avere tempo per una possibile apparizione all’Europeo, in linea con la volontà di essere a Cipro insieme al resto della squadra” ha dichiarato l’agente del giocatore a Radio Sarajevo.

Musa, che quest’estate ha firmato con Dubai Basketball, ha segnato 22.8 punti di media nelle partite di qualificazione ad EuroBasket.