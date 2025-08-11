nurkic bosnia

La Bosnia è messa male, il coach bacchetta Nurkic: “Fuori forma, a malapena corre”

Francesco Manzi

La Bosnia ed Erzegovina si sta avvicinando a EuroBasket 2025 con grosse difficoltà. I balcanici, avversari anche dell’Italbasket nel girone, hanno perso entrambe le prime due amichevoli estive, e non di poco. Prima KO 126-89 contro la Serbia in una partita disputata a porte chiude, poi un’altra netta sconfitta contro il più modesto Montenegro, 102-90.

Contro il Montenegro, la Bosnia non è mai stata veramente in partita: quello che dovrebbe essere il suo miglior giocatore, Jusuf Nurkic, ha segnato 15 punti e dopo la gara è stato bacchettato da coach Adis Beciragic: “È fuoriforma e riesce a malapena a correre”.

Nurkic arriva da una stagione NBA travagliata, in cui è stato ceduto da Phoenix a Charlotte e in estate nuovamente agli Utah Jazz. Nella stagione 2024-25 ha totalizzato 51 partite con 8.9 punti e 7.8 rimbalzi di media.

