La calvizie di Jaylen Brown è un caso: coinvolto anche LeBron James

Nel corso degli ultimi giorni si fa un gran parlare della calvizie di Jaylen Brown.

Il giocatore dei Boston Celtics si tinge i capelli per mascherare la caduta degli stessi. La cosa è diventata di dominio pubblico dopo che la tinta ha sporcato le maglie di alcuni avversari (OG Anunoby e Ron Holland) con le clip degli episodi che sono diventate virali sui social.

Brown ha deciso di scherzare sulla cosa e ha organizzato una live su Twitch insieme al suo barbiere. Nel corso della diretta la stella di Boston ha scherzato sulle cause della perdita dei capelli: “La colpa è dei Celtics. Dieci anni di interviste e stress, poi la vittoria del titolo, tutto ciò mi ha ridotto così”.

Un altro momento esilarante è stato quando Brown ha chiamato in causa LeBron James, lasciandogli un messaggio in segreteria per chiedergli se fosse necessario recarsi in Turchia per un trapianto.