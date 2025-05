La Cantù di Basile e Riismaa espugna Rieti dopo una super rimonta e un overtime: è finale playoff!

Real Sebastiani Rieti – Acqua S.Bernardo Cantù 77-84 dts

(10-19, 17-7, 24-14, 17-28, 9-16)

In un PalaSojourner infuocato, l’Acqua S.Bernardo Cantù compie l’impresa e conquista la finale dei playoff di Serie A2 battendo la Real Sebastiani Rieti per 77-84 dopo un tempo supplementare. Una vittoria di carattere, arrivata al termine di una partita intensa, che ha visto Cantù rimontare nell’ultimo quarto grazie ai protagonisti Grant Basile e Jonas Riismaa.

Il racconto del match

Dopo un primo quarto favorevole a Cantù (10-19), Rieti reagisce con forza nella seconda frazione (17-7), andando all’intervallo in perfetto equilibrio. Il terzo quarto vede i padroni di casa prendere il controllo (24-14), ma è nel quarto periodo che Cantù cambia marcia: un parziale di 28-17 trascina la squadra di Nicola Brienza fino al pareggio sul 68-68.

Nel supplementare, l’esperienza e la freddezza degli ospiti fanno la differenza. Grant Basile, autentico MVP della serata con 23 punti, e Jonas Riismaa, autore di 17 punti, guidano la volata finale. Decisivo anche l’apporto del play Andrea De Nicolao, in doppia cifra con 13 punti e una regia solida nei momenti chiave.

Cantù torna in finale

Con questo successo, Cantù chiude la serie contro Rieti sul 3-0 e stacca il pass per la finale promozione, dove proverà a coronare il sogno del ritorno in Serie A. Un traguardo meritato per una squadra costruita per vincere e che, nel momento più difficile, ha mostrato compattezza, cuore e talento.

Rieti: Cicchetti 17, Spanghero 16, Harris 13, Monaldi 10.

Cantù: Basile 23, Riismaa 17, De Nicolao 13, McGee e Piccoli 8.

QUI le stats complete del match.