La carica di Petrucci: “Per l’Italia non esistono obiettivi minimi, si punta sempre a vincere”

Il presidente della FIP, Gianni Petrucci, ha ribadito la sua fiducia nei confronti dell’Italbasket per i prossimi Europei. Nelle parole del numero uno federale anche la felicità per il prossimo arrivo di Danilo Gallinari.

Quando c’è l’Italia, non esistono obiettivi minimi: bisogna sempre puntare al massimo. Sono comunque felice che Gallinari arriverà con il titolo del campionato portoricano, sarà sicuramente carico. La sua presenza è fondamentale, lo aspettiamo presto in Nazionale. L’Eurobasket sarà quasi come un mondiale, vista la presenza di tantissimi giocatori NBA in ogni squadra partecipante. Ma la fiducia nei ragazzi di Pozzecco è totale. Poi sarà il campo a parlare, come succede in tutti gli sport.

Petrucci poi ha commentato all’ANSA gli ottimi risultati delle selezioni femminili (sia senior sia giovanili) nonché delle nazionali under maschili.

Il bilancio dell’estate finora è positivo e sono soddisfatto, perché il lavoro che stiamo facendo nel settore femminile sta portando i suoi frutti. Trainotti e Datome hanno svolto un lavoro straordinario e i due bronzi conquistati nel femminile sono praticamente dei miracoli, considerando da dove siamo partiti. Abbiamo avviato un programma in cui sono stati investiti molti milioni per sviluppare il settore femminile. La dottoressa Ferro e il segretario generale, Federico Casarin, stanno facendo un lavoro eccellente. E poi c’è coach Capobianco, che sta ottenendo risultati davvero significativi.