La casa di Doncic da quasi 3 milioni di dollari a Dallas è MERAVIGLIOSA

Luka Doncic dei Dallas Mavericks è nato per essere il prossimo volto dell’NBA del futuro prossimo. Nonostante abbia solo 24 anni, le abilità di Doncic non hanno eguali. Inoltre, ha anche quattro apparizioni all’All-Star Game nel suo palmares. Con un brillante futuro davanti a sé, ti sei mai chiesto come vive una superstar NBA come Doncic? Beh, non meravigliarti più.

Questo articolo presenta la villa da 2,7 milioni di dollari di Luka Doncic a Dallas, in Texas.

Dopo aver dimostrato ai fan della NBA che era bravo come pubblicizzato, nel 2020, Doncic ha chiarito le sue intenzioni ai fan dei Mavericks che rimarrà con la franchigia a lungo. Il sensazionale sloveno lo ha dimostrato acquistando una villa a Preston Hollow a Dallas che è costata a Doncic 2,7 milioni di dollari.

Costruito e progettato nel 1984, la proprietà di 5.225 piedi quadrati era originariamente di proprietà di un architetto di nome Hardy McCullah. Nel 2017, la proprietà è stata ampliata e migliorata da John Huffman, proprietario di JH Design + Build.

Ecco alcune foto della villa da 2,7 milioni di dollari di Luka Doncic a Dallas, in Texas. Se volete vedere tutte le foto, vi consigliamo di cliccare QUI.

