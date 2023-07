La Catalogna giocherà un’amichevole contro l’Argentina

Per la prima volta dal 2010, la Catalogna tornerà a giocare a basket come Nazionale e lo farà in amichevole contro l’Argentina settimana prossima, il 25 luglio. Lo Stato spagnolo, da sempre desideroso di indipendenza, non ha ovviamente una squadra nazionale ufficiale: la formazione catalana non è infatti riconosciuta dalla FIBA. Per celebrare però il 100° anniversario della FCBQ, la Federazione Catalana di Basket, la Catalogna sarà di nuovo sul parquet e potrebbe contare su un “ospite” d’eccezione. Se la NBA concederà il suo benestare infatti tra i catalani ci sarà anche Ricky Rubio, nato a El Masnou in provincia di Barcellona.

Ritiratosi Pau Gasol e assente, probabilmente per motivi anagrafici, Marc Gasol, Rubio è il giocatore catalano di spicco al momento. Il playmaker dei Cleveland Cavaliers, che ha praticamente già deciso che tornerà al Barcellona nell’estate 2024, è l’unico della Catalogna con un asterisco, per ora. Tra gli altri giocatori più noti si possono menzionare Pau Ribas, Joel Parra e Pierre Oriola. Questo il roster completo dei catalani per l’amichevole: