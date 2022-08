La caviglia di Luka Doncic fa tremare la Slovenia

Un Paese intero con il fiato sospeso. La caviglia destra di Luka Doncic fa tremare tutta la Slovenia ma per fortuna l’allarme rientra in pochi minuti.

Ieri sera la Slovenia ha giocato a Monaco di Baviera contro la Germania, perdendo 90-71 nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2023. Una grande prova di squadra dei tedeschi, apparsi in gran forma in vista dell’Europeo da giocare interamente in casa. Prestazione opaca, invece, per la Slovenia, a cui non bastano i 23 punti di Luka Doncic.

Proprio la stella dei Mavericks, ieri, ha fatto tremare tutto il suo Paese. Nel corso del terzo quarto, infatti, Doncic si è fermato per un problema alla caviglia destra ed è uscito zoppicante dal campo. Tutti hanno temuto che i prossimi Europei perdessero un altro protagonista ma dopo qualche minuto il fenomeno sloveno è tornato sul parquet, pur continuando a essere un po’ dolorante. Con il passare del match le cose poi sono tornare alla normalità. Solo uno spavento per Doncic e per tutti i tifosi sloveni.

Foto: FIBA