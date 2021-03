La citazione fatta da Pietro Aradori sulla pandemia e contro i vaccini

In questi giorni di veementi polemiche e numerose notizie sulla pandemia e sul programma vaccinale, il mondo del basket era riuscito a “starne fuori”, fatta eccezione per alcuni giocatori NBA, tra i quali anche gli italiani Gallinari e Melli, che avevano felicemente deciso di vaccinarsi contro il Covid-19, promuovendo il proprio gesto sui social.

Nelle scorse ore è arrivata un’opinione contraria dall’Italia, sottoforma di citazione, da parte di Pietro Aradori. Il giocatore della Fortitudo Bologna ha condiviso sul proprio profilo una citazione di Cesare Sacchetti, apertamente contro i vaccini. Nel post condiviso da Aradori si leggono cose come “Il sistema sta gonfiando artificialmente una emergenza sanitaria che non esiste”, che il vaccino sta distruggendo chi se lo inietta, viene menzionata una fantomatica “dittatura mondialista” che ci starebbe mentendo, anche se non saremmo “più in grado di esercitare dei semplici ragionamenti” per capirlo. Parole che, tramite la citazione che ha rapidamente fatto il giro dei social, Aradori sembrerebbe condividere nel merito.

Per quel che riguarda il soggetto citato, Cesare Sacchetti, si tratta di un giornalista che fino al 2016 scriveva su Il Fatto Quotidiano, che oggi gestisce un blog personale nel quale rilancia diverse “bufale” e anche qualche “complotto”, ad esempio quello che pochi mesi fa sosteneva che dall’Italia fossero state pilotate le elezioni americane di novembre 2020. A gennaio, in un articolo, la rivista Rolling Stones lo ha definito “il re dei complottisti italiani”.

