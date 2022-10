La clamorosa festa per il 18 anni di Bronny James con un ospite speciale

Bronny James, il figlio di LeBron, ha recentemente compiuto 18 anni.

Il figlio del King ha festeggiato con un party scatenatissimo, insieme ad amici e parenti. Alcuni video dell’evento esclusivo sono venuti fuori sui social.

La particolarità sta nel cantante che ha allietato la serata. Sul palco è salito il rapper Travis Scott, uno degli artisti più noti sulla scena globale. Poter avere un suo concerto per un evento privato è cosa rarissima, che solamente un personaggio del calibro di LeBron James può permettersi.

LeBron, Bronny James and Travis Scott turning up at Bronny’s 18th birthday party 🔥pic.twitter.com/yENP3B1zj3

