La CLAMOROSA foto della “Night night” di Curry è andata immediatamente virale

Ci sono stati più di alcuni momenti indimenticabili nella resa dei conti di Gara 7 di ieri sera tra i Golden State Warriors e i Sacramento Kings. Steph Curry ha messo in piedi un’esibizione epica in una serata da record e ha anche prodotto una delle foto più belle dei playoff NBA fino ad ora. Non sorprende che l’immagine sia totalmente esplosa sui social media.

Ecco la foto di Curry che sorride a un fan a bordo campo che ha riprodotto la famosissima “night night” di Steph in un momento opportuno:

Wardell Stephen Curry II Nobody like him ⚡️ pic.twitter.com/TiDqBSjCLW — Golden State Warriors (@warriors) April 30, 2023

Devi notare che Gara 7 si è tenuta al Golden 1 Center di Sacramento. Tuttavia, non è mancata la rappresentanza dei fan della Dub Nation nel match, con nessuno più selvaggio di questo fan nella foto. Anche Steph ha dovuto dare al sostenitore i suoi oggetti di scena.

È stato Curry a far addormentare i Kings domenica con una performance da 50 punti. La superstar degli Warriors ha terminato con 20 su 38 dal campo, fatto di 7 triple e condito da 8 rimbalzi, 6 assist, 1 recupero e solo 1 palla persa in 38 minuti di azione. Ha pagato dividendi sia per Golden State che per lo stesso Steph Curry, poiché hanno messo a letto Sacramento dopo una memorabile serie di sette partite.

