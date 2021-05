La classifica finale e il tabellone playoff della Serie A di basket

Si è da poco conclusa l’ultima giornata della regular season della Serie A di basket.

Chiude in testa Milano, già sicura del primo posto prima di questa serata. Seconda Brindisi che banchetta contro Varese, l’ultimo posto nei playoff va a Trento che vince sul campo della Virtus Bologna (terza). Sassari perde clamorosamente con Cantù e arriva quinta, Trieste batte in rimonta la Fortitudo e chiude in settima posizione.

Mastica amaro Cremona che perde con l’Olimpia ma sarebbe comunque rimasta fuori dalla post season in virtù del successo dell’Aquila.

Questa la classifica finale

1. AIX Armani Exchange Milano (44 p.) 2. Happy Casa Brindisi (40 p.) 3. Virtus Segafredo Bologna (38 p.) 4. Umana Reyer Venezia (38 p.) 5. Banco di Sardegna Sassari (36 p.) 6. De’Longhi Treviso (28 p.) 7. Allianz Pallacanestro Trieste (28 p.) 8. Dolomiti Energia Trentino (26 p.)

9. Germani Brescia (22 p.) 10. Vanoli Basket Cremona (22 p.) 11. UNAHOTELS Reggio Emilia (20 p.) 12. Fortitudo Lavoropiù Bologna (20 p.) 13. Carpegna Prosciutto Basket Pesaro (20 p.) 14. Openjobmetis Varese (20 p.) 15. Acqua S.Bernardo Cantù (18 p.)

Di seguito il tabellone playoff

1 Milano – 8 Trento

4 Venezia – 5 Sassari

3 Virtus Bologna – 6 Treviso

2 Brindisi – 7 Trieste

Si parte giovedì e venerdì con tutte le otto squadre che giocheranno gara 1 e gara 2 nel giro di 24 ore.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.