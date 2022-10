La decide Blatt: Milano non completa la rimonta, Berlino passa al Forum

OLIMPIA MILANO 74-80 ALBA BERLINO

(12-26; 18-12; 21-22; 19-10; 4-7)

Prima casalinga e prima sconfitta per l’Olimpia Milano in Eurolega. L’inizio della squadra di Messina è sulla stessa linea delle precedenti gare: estrema difficoltà e intensità elevata degli avversari. Pronti via e l’Alba si trova subito a +9 (4-13) con un Pangos sotto tono e una Milano che non trova la via del canestro. La vera e propria “goleada” tedesca prosegue per tutti i primi dieci minuti, culminando nel +14 con cui si chiude il primo tempo (12-26).

La lezione di basket dell’Alba continua nel secondo quarto, con il +16 (14-30) siglato da Zoosman. Baron e Tonut cercano di scuotere i padroni di casa, ma un antisportivo fischiato a Melli spegne immediatamente l’inerzia biancorossa. Milano fallisce dunque numerosi tentativi di tornare a contatto, murati costantemente dalla difesa tedesca, salvo poi trovare con Tonut i punti del 30-38 con cui finisce il primo tempo.

A inizio terzo quarto, l’asse Pangos-Davies continua a risultare del tutto dannoso, facendo precipitare nuovamente Milano sul -14 (33-47). Solo con l’ingresso di Hines e Hall si trova un certo equilibrio, che permette all’Olimpia di ricucire in parte lo strappo (42-49). Milano sembra quindi ritrovare l’inerzia, ma un fallo tecnico frena gli entusiasmi e impedisce la rimonta: il terzo quarto termina 51-60.

L’inizio di quarto segnala la stanchezza di entrambe le squadre, tanto che il +11 siglato da Zoosman ha il sentore di indirizzare la gara. Tuttavia, sale improvvisamente in cattedra Kevin Pangos, che nonostante i tentativi dell’Alba di chiudere la gara riesce a trascinare l’incontro al supplementare con quattro triple negli ultimi cinque minuti. Melli sbaglia quindi il tiro della vittoria milanese, e si va al supplementare sul 70-70.

Il supplementare vede le squadre stanche e senza idee. A deciderla è quindi una tripla, costruita da zero, di Tamir Blatt, che dà la zampata decisiva e morale alla partita. Vince così l’Alba Berlino, 74-80.

OLIMPIA MILANO: Davies 6, Thomas 0, Pangos 16, Tonut 5, Melli 6, Baron 8, Hall 3, Shields 15, Hines 10, Voigtmann 5.

ALBA BERLINO: Procida 8, Smith 13, Wetzell 10, Mattiseck 0, Schneider 5, Olinde 9, Koumadje 6, Thiemann 6, Sikma 6, Blatt 10, Zoosman 4.