LA DECIDE SERGIO LLULL! Il Real Madrid vince l’EuroLega battendo l’Olympiacos

Nel giorno del suo compleanno, Canaan apre la gara con due triple che regalano all’Olympiacos l’iniziale vantaggio di 6-5, i greci in avvio trovano ottime percentuali da tre e con 5 punti consecutivi di Vezenkov vanno sul 14-9. Ancora il bulgaro chiude un break di 10-2 che poco dopo porta i biancorossi sul +12: sono Rudy Fernandez e Hezonja a ricucire in parte lo strappo, col punteggio sul 24-17. Hezonja, Causeur e il Chacho Rodriguez realizzano un parziale di 7-3 ad inizio secondo periodo, l’ex Milano poco dopo è anche autore del canestro del vantaggio Blancos: seguono una serie di botta-risposta in cui le due squadre si scambiano la guida del match, finché Hezonja con 5 punti di fila fissa il risultato sul 38-42. Vezenkov e McKissic ricuciono subito il divario, poi per oltre 1′ non si segna e il primo tempo si chiude il perfetta parità, 45-45.

Il copione nel terzo quarto è lo stesso: il Real fa canestro e l’Olympiacos risponde, finché i greci non tornano a condurre sul 57-52 con 6 punti di Canaan. Williams-Goss lo imita con 5 punti, pareggiando la gara prima che McKissic e Sloukas chiudano la frazione sul 63-59. Negli ultimi 10′ il Pireo si lascia ispirare da Vezenkov, che segna una tripla da distanza siderale per il momentaneo +7. È l’inizio di una serie di magie: Causeur da tre sulla sirena dei 24”, ancora Vezenkov dall’angolo e poi un gioco da tre punti di Rodriguez per il 74-70 greco. Seguono quasi 3′ senza che nessuna delle due squadre segni, digiuno interrotto da due liberi di Vezenkov e Canaan per il +6 a 2′ dal termine.

Tavares e Rodriguez accorciano, il Chacho con una tripla clamorosa firma il -1 e dà una speranza al Real. Dall’altra parte l’Olympiacos non trova il canestro, producendo un brutto tiro di Fall, e spende un fallo per fermare l’attacco madrileno. Sul possesso decisivo coach Mateo mette la palla nelle mani di Sergio Llull, 0 punti fino a quel momento. Lo spagnolo segna un tiro che entra subito nella storia dell’EuroLega, con una parabola altissima che termina bruciando la retina per il 78-79. Bartzokas chiama timeout, ma nell’ultima azione Sloukas sbaglia il canestro della vittoria. Il Real Madrid vince l’EuroLega per l’undicesima volta nella propria storia. Walter Tavares è stato nominato MVP delle Final Four.

Olympiacos: Walkup, Canaan 21, Lountzis NE, Larentzakis, Fall, Sloukas 6, Vezenkov 29, Papanikolaou 6, Bolomboy 2, Peters NE, Black, McKissic 14.

Real Madrid: Williams-Goss 9, Causeur 11, Randolph 3, Fernandez 3, Abalde NE, Hanga 2, Hezonja 12, Rodriguez 15, Tavares 13, Llull 2, Ndiaye 3, Musa 6.