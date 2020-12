La decisione dei Golden State Warriors sulla presenza di Draymond Green contro i Nets

Dopo i dubbi dei giorni scorsi, i Golden State Warriors hanno preso una decisione finale: Draymond Green non giocherà la prima partita stagionale di domani notte contro i Brooklyn Nets. Il giocatore dei Dubs, che ha avuto il Covid-19 nelle scorse settimane, ha riportato in questi giorni in allenamento un infortunio alla caviglia di minore entità.

Green salterà dunque la prima “reunion” con Kevin Durant, che sarà invece in campo per i Nets. Gli Warriors schiereranno normalmente James Wiseman in quintetto, dopo che anche il rookie ha avuto il Covid-19 nelle scorse settimane.

Draymond Green will not play Tuesday against the Nets, Steve Kerr says. He went through an individual workout today. James Wiseman will be available. — Malika Andrews (@malika_andrews) December 21, 2020

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.