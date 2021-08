La Slovenia dopo aver sfiorato la vittoria nella semifinale contro la Francia si è dovuta arrendere anche nella finalina per il terzo posto contro l’Australia.

Per Luka Doncic una prestazione non indimenticabile (rispetto agli standard a cui ci aveva abituato): il giocatore dei Dallas Mavericks è stato protagonista nell’ultimo quarto nel tentativo di rimonta da parte della Slovenia, ma per larghi tratti della partita è stato assente. Alla fine ha chiuso la gara con 22 punti, 8 rimbalzi e 7 assist, tirando 7 su 20 dal campo e perdendo 8 palloni.

Al termine della partita il giocatore sloveno non è riuscito a trattenere la delusione per la sconfitta