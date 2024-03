La DEVASTANTE schiacciata di Anthony Edwards obbliga John Collins a uscire per infortunio

Il big man degli Utah Jazz, John Collins, è stato costretto a lasciare la partita contro i Minnesota Timberwolves questa notte a causa di un trauma cranico provocato da una schiacciata esplosiva di Anthony Edwards:

ANTHONY EDWARDS WITH THE DUNK OF THE YEAR?! WOW 🤯pic.twitter.com/KDXVUgnbvi — ClutchPoints (@ClutchPoints) March 19, 2024

John Collins, che ha tentato di contestare la schiacciata di Anthony Edwards, è stato valutato per una commozione cerebrale, secondo i Jazz. Alla fine è stato escluso per una contusione alla testa, ma non per una commozione cerebrale, secondo Shams Charania di The Athletic.

Utah's John Collins has suffered a head contusion from play contesting Anthony Edwards' poster dunk tonight, sources say. Head injury but no concussion for Collins. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 19, 2024

Collins era visibilmente scosso dopo aver tentato di contestare la schiacciata dell’anno di Anthony Edwards. La prossima occasione per scendere in campo sarà mercoledì contro Oklahoma City, ma il suo status per il resto della settimana potrebbe essere incerto. Al suo posto, Walker Kessler avrà probabilmente più minuti, mentre Luka Samanic potrebbe rientrare nella rotazione e la versatilità di Taylor Hendricks potrebbe essere sfruttata.

Speriamo naturalmente che John Collins possa tornare presto in campo, anche perché sembra meno grave del previsto la situazione. Resta però la grande botta presa da Ant-Man e soprattutto il poster che non si dimenticherà mai più.

