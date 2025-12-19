La dieta MOSTRUOSA di Steven Adams: cosa mangia il gigante dei Rockets

Steven Adams, centro degli Houston Rockets, è da sempre celebre per la sua forza fisica impressionante. Ma il neozelandese è un tipo abbastanza particolare, a partire dall’alimentazione di cui ha parlato in un episodio del podcast The Young Man & The Three, in cui il pubblico ha avuto un assaggio (letteralmente) di quanto sorprendente sia il suo rapporto con il cibo.

Secondo Adams, la sua giornata inizia con una colazione ricchissima di proteine animali. La sua routine quotidiana comprende circa una libbra (circa 450 g) di carne macinata di manzo mescolata con sei uova, tutte consumate insieme. Il risultato? Un piatto enorme, tanto che i compagni di squadra scherzano sul fatto che l’aroma che si sprigiona nella stanza dove Adams mangia possa ricordare quasi un “gas lacrimogeno”.

Dopo le partite, Adams continua con il suo schema ad alta quota calorica: bistecche succulente, di solito due e mezza, consumate senza posate, direttamente con le mani. Questa abbondanza di proteine e grassi animali riflette un approccio molto simile alla cosiddetta dieta carnivora, dove la carne è al centro dell’alimentazione sportiva.

Una delle parti più sorprendenti del regime alimentare di Steven Adams riguarda però la cena, soprattutto in trasferta: invece di limitarsi a un singolo pasto, Adams ha rivelato che spesso va in tre ristoranti diversi nella stessa serata. Il motivo? Ama mescolare i cibi e le cucine per “resettare” mentalmente il suo appetito: se si stufa di una cucina, passa a un’altra.

Questo enorme apporto calorico — in particolare di proteine e grassi — è in linea con le esigenze di un atleta di grande stazza come Adams, che deve sostenere sia le richieste energetiche di un corpo massiccio sia il recupero dopo allenamenti e partite intense. È importante notare che, sebbene il suo piano somigli a una dieta “carnivora”, Adams ha precisato di non seguirla in modo rigido come in passato e di includere frutta e altri alimenti nei giorni di gara quando necessario.