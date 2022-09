La difesa inglese crolla colpita dalle triple dell’Estonia

ESTONIA – GRAN BRETAGNA 94-62

(24-18; 25-18; 29-17; 16-9)

Arriva la prima vittoria a Eurobasket 2022 per l’Estonia, mentre rimane ancora a secco la Gran Bretagna. E pensare che dopo i primi 5 minuti di gioco il risultato era ancora in equilibrio sul punteggio di 12-11: 8 punti di Joesaar e la schiacciata di Raieste consentono alla formazione allenata da Toijala di portarsi comodamente in vantaggio.

Il secondo squillo estone arriva con le 7 triple a referto nell’intero secondo quarto: Olaseni prima e Clark poi accorciano le distanze, ma la Gran Bretagna scivola sul risultato di 49 a 36 all’intervallo.

Rientrati dagli spogliatoi, i giocatori estoni chiudono di fatto la partita con un parziale di 10-0: Nelson e Wheatle provano a scuotere i compagni di squadra con un paio di canestri, ma l’Estonia si porta fino al 78-53 con le triple di Drell e Vene (14/31 dall’arco di squadra). Il finale di partita è povero di emozioni, con la Gran Bretagna capace di realizzare appena 9 punti complessivi.

Dall’altra parte Kitsing ritocca il suo tabellino personale segnando 8 punti, stessa cosa per Kotsar con 4.

Tabellini

Estonia: Drell 20, Raieste 2, Tass, Vene 18, Kotsar 15, Joesaar 11, Dorbek, Kitsing 14, Kriisa 8, Kullamae 6, Nurger N.E., Sokk N.E. All: Toijala.

Gran Bretagna: Olaseni 9, Mocford, Nelson 7, Clark 4, Bigby-Williams, Hesson 14, Lautier-Ogunleye, Wheatle 12, Whelan 12, Anderson 2, Soko N.E. All: Reinking

BOX SCORE COMPLETO

Foto: fiba.basketball