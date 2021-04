La differenza fra i Lakers e tutte le altre squadre NBA, secondo Shaq

Shaquille O’Neal ha dichiarato che secondo lui c’è una grande differenza fra i Los Angeles Lakers e tutte le altre squadre NBA.

Secondo The Diesel i gialloviola non devono preoccuparsi troppo del piazzamento al termine della regular season. Un ragionamento che finora i Lakers hanno condiviso. A dimostrarlo i tempi di recupero dagli infortuni di LeBron James e Anthony Davis, oltre ai minutaggi dei due, inferiori rispetto alle altre stagioni.

Per Shaq sono proprio AD e LBJ i motivi per cui i Lakers posso permettersi di non chiudere nei primissimi posti della Western Conference.

La differenza fra i Lakers e ogni altra squadra è che loro non hanno bisogno del fattore campo. Se hai nel roster giocatori come LeBron James e Anthony Davis puoi tranquillamente andare a vincere una partita in trasferta. Gli Utah Jazz e le altre franchigie hanno bisogno del vantaggio del campo, ai Lakers non serve.

Fonte: TNT

