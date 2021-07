La Dinamo Sassari lancia una raccolta fondi per la Sardegna

La Dinamo Banco di Sardegna e la Fondazione Dinamo scendono in campo per aiutare concretamente le popolazioni colpite nei giorni scorsi dai devastanti incendi. Un’emergenza che ha mandato in fumo oltre 20mila ettari di territorio, aziende agricole e attività commerciali in un’Isola che ora vuole rialzare la testa e guardare al futuro per ricostruire insieme ciò che è andato distrutto.

Il club con la sua Fondazione, da sempre in prima linea per la promozione della Sardegna e attento alle esigenze dell’Isola, ancora una volta supporterà la sua terra affiancato da Geppi Cucciari ed Elisabetta Canalis, madrine del club e fiere rappresentanti della Sardegna in Italia e nel mondo.

Chiunque voglia contribuire alla raccolta fondi potrà fare un bonifico alla Fondazione Dinamo tramite IBAN IT41J 01015 17200 0000 70314705 causale “Donazione emergenza incendi” oppure versare la cifra desiderata anche attraverso l’e-commerce biancoblu dinamostore.it

Vista l’urgenza di fondi le donazioni verranno devolute secondo il fabbisogno indicato dai comuni colpiti seguendo le regole già utilizzate per l’emergenza COVID.

