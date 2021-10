La Dinamo Sassari rompe la resistenza di Reggio Emilia dopo un OT

Dinamo Sassari – Pallacanestro Reggiana 96-93

(17-26, 18-17, 24-21, 24-19, 13-10)

La Dinamo Sassari trova finalmente una vittoria dopo due sconfitte consecutive tra campionato e Champions League. I sardi hanno la meglio su Reggio Emilia dopo un OT, dopo che i biancorossi erano partiti forti dominando il primo quarto. Nel supplementare decidono le giocate di David Logan e Bendzius.

L’equilibrio nel primo quarto dura pochi minuti, dopo il 6-5 sassarese un break di 2-16 di Reggio Emilia lancia la squadra di coach Caja verso un largo vantaggio. Hopkins e Johnson portano i biancorossi sul 17-26 dopo 10′. Con una tripla di Candi ad inizio secondo periodo gli ospiti volano a +12, mentre Sassari arranca e riesce solo a limitare i danni. I sardi toccano il -14, tre triple, due di Logan e una di Treier, riducono lo scarto fino a 5 punti, ma Reggio Emilia arriva comunque all’intervallo avanti 35-43.

Nel secondo tempo, con Johnson, Reggio torna a +10. Gli ospiti mantengono un vantaggio intorno alla doppia cifra fino ad un parziale di 10-0 propiziato da Clemmons e Burnell che porta Sassari in vantaggio per la prima volta dal secondo minuti di gioco. Reggio Emilia risponde con un break di 4-10 e si riporta avanti, sul 57-62 con una tripla di Crawford. Il terzo quarto si conclude sul +5 ospite, 59-64. Due triple di Strautins aprono il quarto quarto per la Reggiana, ora sul +8. Sul 67-75, arrivano 8 punti di Logan e Bendzius per la parità a quota 75. Seguono a 4 punti consecutivi di Hopkins: a 40” dalla fine, con Reggio a +1, è invece Clemmons a firmare il +2 Dinamo da dietro l’arco. Sassari ci crede, ma l’entusiasmo del PalaSerradimigni viene spento da un canestro di Cinciarini che pareggia a quota 83 e manda la gara all’OT.

I liberi di Clemmons e Logan tengono Sassari in vantaggio nei primi minuti di supplementare, ma il canestro più importante è di Bendzius che con meno di 2′ da giocare segna il +5 casalingo. A due liberi di Candi risponde Stefano Gentile da tre punti, a cui segue una tripla di Crawford per il 94-91. Clemmons perde palla, Mekowulu stoppa Strautins e dall’altra parte ancora Benzius cattura un rimbalzo e appoggia il nuovo +5. Strautins e Crawford hanno due occasioni di accorciare, ma sbagliano così come Battle, che perde palla e regala un’ultima chance agli ospiti. Olisevicius segna il -2 con 2” da giocare, ma è troppo tardi e Reggio non riesce più a fare nemmeno un fallo. La gara finisce 96-93.

Sassari: Sanna NE, Logan 13, Clemmons 22, Gandini NE, Devecchi NE, Treier 6, Burnell 14, Bendzius 17, Mekowulu 2, Gentile 6, Battle 14, Borra 2.

Reggio Emilia: Thompson Jr 10, Hopkins 17, Candi 5, Baldi Rossi 7, Strautins 14, Crawford 16, Colombo NE, Cinciarini 5, Johnson 6, Olisevicius 11, Bonacina NE, Diouf 2.

Foto: FIBA