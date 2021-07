La Dinamo Sassari saluta ufficialmente Marco Spissu

La Dinamo Banco di Sardegna comunica che si separano consensualmente le strade del club e di Marco Spissu. La società del presidente Stefano Sardara ha deciso di dare al playmaker sassarese l’opportunità di confrontarsi con un nuovo campionato estero, per proseguire il suo percorso di crescita cominciato proprio con la canotta biancoblu sin dai tempi del settore giovanile. Protagonista in crescendo delle ultime stagioni ha contribuito da leader alla conquista della FIBA Europe Cup e della Supercoppa Italiana nel 2019, raggiungendo grazie alle ottime prestazioni la convocazione con l’Italbasket.

“Voglio ringraziare Stefano e la società per avermi dato l’opportunità di giocare nel campionato più importante d’Europa – commenta Spissu -. È una scelta sportiva dettata dall’ambizione personale che ho, alla mia età è giusto poter prendere questo treno. Sono e sarò sempre legato al mondo Dinamo, ringrazio tutti per questi quattro anni magnifici, vedervi al palazzetto è stata ogni volta un’emozione e sono sicuro lo stesso vale per voi. Sono grato di aver avuto questa possibilità e vi auguro il meglio, spero di poter portare in alto il nome dei sassaresi e dei sardi in terra spagnola. Grazie di cuore”.

A Marco i più sinceri auguri da parte di tutta la Dinamo Banco di Sardegna, che lo saluta con la consapevolezza che saprà ancora una volta raggiungere grandi risultati e saprà rendere orgoglioso tutto il popolo sardo.

Fonte: ufficio stampa Dinamo Sassari