La Dinamo scende in campo solo i primi 10′, poi crolla: la Virtus sbanca il PalaSerradimigni

Dinamo Banco di Sardegna Sassari – Virtus Segafredo Bologna 75-108

(22-13; 21-36; 12-32; 12-32; 20-26)

Sesta sconfitta nelle ultime sette partite tra campionato e Champions League per la Dinamo Sassari, che perde nettamente in casa contro la Virtus Bologna per 75-108. Va detto che per Sassari si trattava della quarta partita in 7 giorni, ma un -33 è un risultato che non ammette certamente repliche.

Nei primi minuti del match le due squadre faticano a trovare il fondo della retina e dopo 4′ Sassari è avanti 6-5. Sono proprio i ragazzi di coach Pozzecco a creare il primo break del match e con la tripla di Krušlin, Sassari si porta sul +6: 13-7. Belinelli e Alibegović riportano la Virtus a contatto (13-11), ma la Dinamo anche grazie a un’ottima fase difensiva riesce a creare un altro break importante e la tripla di Krušlin chiude il primo quarto sul 22-13.

Nel secondo quarto viene subito fuori la maggior energia delle VuNere e Gamble e Teodosić firmano la rimonta bolognese portando la Virtus sul -3 dopo 2’30”: 24-21. La tripla di Hunter regala la parità agli ospiti e il match si gioca sulle ali dell’equilibrio: 29-29 al 15′. Pajola firma il canestro del nuovo vantaggio bolognese, ma Spissu e Gentile non mollano la presa e Sassari riesce a rimanere incollata al match: 37-36. Dopo il +4 firmato da Abass, il fallo antisportivo fischiato a Belinelli permette a Sassari di riportarsi in parità (41-41), ma gli ultimi minuti del primo tempo sono tutti di marca bolognese e le due triple di Pajola valgono il 41-47. I liberi di Spissu e il canestro allo scadere di Teodosić chiudono i primi 20′ sul 43-49.

Nel secondo tempo Burnell firma il -4, ma la Virtus continua ad avere il pallino del match e anche in virtù dei falli tecnici fischiati a Pozzecco e Gentile, Bologna, con i liberi di Belinelli e la tripla di Ricci vola sul +14: 45-59. Gli ospiti in attacco non sbagliano praticamente mai, mentre Sassari ha difficoltà in entrambe le metà campo e al 26′ la Virtus è avanti 52-72. La Virtus continua a dominare senza alcuna difficoltà e al 30′ è avanti 55-81.

Il quarto periodo è un autentico garbage time. Nessuna delle due squadre, infatti, in vista degli impegni in Coppa della prossima settimana, spreca ulteriori energie e la Virtus tocca più volte il +30: 70-100. Nei minuti finali, Bologna incrementa ulteriormente il proprio vantaggio e arriva fino al +34: 73-107. Al 40′ a Sassari è 75-108 per la Virtus che riaggancia così Brindisi al secondo posto in classifica.

Dinamo Banco di Sardegna Sassari: Katić 12, Bilan 16, Bendzius 14, Krušlin 6, Spissu 12, Treier 0, Gentile 7, Chessa NE, Re NE, Burnell 4, Gandini NE, Happ 4

Virtus Segafredo Bologna: Pajola 13, Abass 16, Adams 4, Tessitori 2, Alibegović 8, Hunter 5, Weems 8, Ricci 8, Teodosić 11, Belinelli 16, Deri 1, Gamble 16

Nato a Sassari e qui laureato in Filologia, Industria Culturale e Comunicazione.