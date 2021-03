La dote che Giannis Antetokounmpo invidia a LeBron James

Nella consueta conferenza stampa che precede l’All Star Game, Giannis Antetokounmpo ha rivolto parole di grande apprezzamento per il rivale LeBron James.

Io un veterano? Ci sono giocatori che hanno più presenza di me, come LeBron James. È un vero campione, non conta se vincerà l’MVP o se sarà il primo realizzatore, sei il miglior giocatore di quella squadra allora sei il giocatore più forte della NBA. Vorrei avere la sua costanza, gioca da fenomeno da diciotto anni, anche quest’anno è sempre lo stesso ed è incredibile.