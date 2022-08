La durissima sentenza del Tribunale russo su Brittney Griner

Brittney Griner è stata condannata a nove anni di carcere in Russia.

La giocatrice americana si era dichiarata colpevole di traffico internazionale di stupefacenti dopo essere stata fermata in aeroporto per una boccetta (probabilmente vuota) contenente un olio alla cannabis.

L’assunzione di colpevolezza è parte della strategia della Griner e dell’ambasciata americana per poterla liberare. In questo modo, infatti, gli Stati Uniti hanno avviato le pratiche per uno scambio di prigionieri con la Russia. La liberazione della cestista e di Paul Whelan, cittadino americano accusato di spionaggio, avverrebbe in cambio di Viktor Bout, trafficante di armi attualmente in carcere negli USA. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi riguardo la proposta avanzata dal segretario di stato americano, Anthony Blinken.

Nel frattempo la Griner ha ricevuto una condanna a nove anni per la quale potrà ricorrere in appello, con pochissime speranze di successo, visti i connotati geopolitici che la vicenda ha assunto fin da subito. Alla giocatrice americana è stata anche elevata una multa.