La escort resa virale da Stephen Curry si è innamorata di un giocatore NBA

Katherine Taylor sta vivendo giorni di grande notorietà. La ragazza californiana è apparsa sullo sfondo di una foto in cui Stephen Curry festeggiava un canestro mimando un golfista.

Molti utenti si sono interessati a lei dopo averla vista in quello scatto. E la cosa ha portato giovamento alla diretta interessata che di mestiere fa la escort e ha raddoppiato le sue tariffe in seguito a questa improvvisa onda mediatica.

La Taylor segue da anni la NBA e tifa per i Sacramento Kings, pur seguendo spesso anche altre squadre, come gli stessi Warriors. In una recente intervista ha dichiarato di avere una cotta proprio per un giocatore della sua squadra del cuore, Kevin Huerter.

Sono di Sacramento e super tifosa dei Kings. Ho una bella cotta per Huerter, è così “cutie”. Lo scorso anno siamo andati vicinissimi a battere Golden State ma alla fine Steph è tornato se stesso e ci ha buttato fuori in gara 7. Ma quest’anno abbiamo altre carte da giocarci. E con qualche bella ragazza fra il pubblico tutto può accadere…