La Famiglia Reale a vedere i Celtics, l’incredibile commento di coach Mazzulla

Ieri notte, ad assistere alla prova da 49 punti di Jayson Tatum, c’era anche la Famiglia Reale inglese. Il principe William e sua moglie Kate Middleton erano infatti seduti in prima fila al TD Garden per assistere alla partita tra i Boston Celtics e i Miami Heat, vinta dai padroni di casa 134-121.

Al termine della gara, in conferenza stampa, a coach Joe Mazzulla è stato chiesto da un giornalista se avesse in contrato i reali inglesi. La sua risposta è stata sia epica che un po’ stramba, e subito il suo pensiero è andato alla religione.

“Famiglia Reale? Intendete Gesù, Maria e Giuseppe? Conosco solo una Famiglia Reale. Non so molto di loro, ma spero che almeno siano tifosi dei Celtics” ha commentato Mazzulla, che evidentemente non è un fan di William e Kate.

Joe Mazzulla asked if he got to meet with the royal family: “Jesus, Mary, and Joseph? I’m only familiar with one royal family. I don’t know too much about them. But hopefully, they’re Celtics fans.”

— Jared Weiss (@JaredWeissNBA) December 1, 2022