La Familia Schio torna sul tetto d’Italia: è lo Scudetto numero 13

La Familia Schio è di nuovo campione d’Italia, per la 13° volta nella sua storia. La formazione veneta, protagonista di una stagione regolare da 19-1, ha sconfitto la Reyer Venezia nella finale Scudetto per 3-2, dopo essere stata in vantaggio 2-0 ed essersi fatta rimontare fino al 2-2 in Gara-4. Questa sera in Gara-5 però Schio è tornata alla vittoria 73-61, conquistando il tricolore.

Schio domina il panorama del basket femminile dai primi anni 2000, con 13 Scudetti vinti negli ultimi 20 anni. Il successo in campionato era però mancato lo scorso anno, quando le venete erano state battute in finale proprio da Venezia con un secco 3-0.

Quella di oggi è l’ennesima vittoria in carriera per Giorgia Sottana, 36 anni, autrice di 9 punti in Gara-5: per lei è lo Scudetto numero 8 in carriera e in generale il trofeo numero 27 in carriera. Dall’altra parte dello schieramento, a Venezia non è bastata una Matilde Villa da 23 punti: la talentuosa classe 2004, scelta al Draft WNBA di un anno fa dalle Atlanta Dream, è stata la migliore marcatrice della partita.

Janelle Salaun, ala francese di Schio, è stata premiata come MVP delle Finali Scudetto. Nelle 5 gare, Salaun ha segnato rispettivamente 11, 16, 12, 16 e 11 punti di media contro Venezia.