La Federbasket della Francia DELUSISSIMA dalla scelta di Embiid

Joel Embiid ha deciso di rappresentare gli Stati Uniti ai Giochi Olimpici del 2024 e il presidente della Federbasket della Francia, Jean-Pierre Siutat, ha dichiarato di avere dei rimpianti per il tempo che hanno impiegato.

“Ho incontrato Joel Embiid con Boris Diaw, direttore generale della nazionale francese, durante una cena nel marzo 2022. Non siamo mai andati a cercarlo, non abbiamo mai chiesto”, ha detto Siutat, secondo L’Equipe. “È stato su sua richiesta e sono deluso dal fatto che abbiamo speso così tanto tempo ed energie per un caso che, in definitiva, non avrebbe mai dovuto essere aperto e non è nato da una nostra richiesta. È un argomento che ormai è alle spalle”.

A Embiid, che ha ricevuto la cittadinanza francese nel 2022, la Federazione francese aveva dato un ultimatum fino al 10 ottobre per decidere se partecipare alle prossime Olimpiadi. Alla fine, l’MVP NBA 2023 ha scelto Team USA rispetto alla Francia e al suo Camerun.

Stiamo a vedere se ci sarà una contro risposta di Joel Embiid all’accusa della Federazione di basket della Francia. Sarebbe molto interessante sentire anche la versione del centro dei Philadelphia 76ers, che magari ce la racconterà diversamente.

