La FIBA approva il trasferimento di Amar Alibegovic: può firmare con Granada

Dopo vari giorni di attesa, la FIBA ha finalmente deciso di dare il via libera ad Amar Alibegovic per liberarsi dai vincoli che lo legavano alla Trapani Shark e accasarsi in Spagna, dove da un paio di settimane aveva un accordo con il Coviran Granada. L’italo-bosniaco, che aveva iniziato la stagione da capitano di Trapani prima della rottura avvenuta a inizio dicembre, lascia così la LBA per trasferirsi in Liga ACB, la sua terza esperienza all’estero dopo quelle al Cedevita e al Cagdas Bodrum Spor. A riportarlo è Iacopo De Santis di PianetaBasket.

Granada sarà in campo stasera contro il San Pablo Burgos ma è improbabile che Alibegovic sarà della partita. Il lungo dovrebbe esordire il prossimo weekend contro il Barcellona, un club a cui era stato accostato a novembre. Granada attualmente è ultima in classifica in Liga, con una sola vittoria in 13 partite.

