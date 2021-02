La FIBA ha scelta la Lettonia come sede dei Mondiali U19 di quest’estate

L’Executive Committee di FIBA ha confermato la scelta di organizzare la FIBA U19 Basketball World Cup 2021 nelle città lettoni di Riga e Daugavpils, dal 3 all’11 luglio 2021. Parteciperanno 16 squadre che giocheranno in 3 arene diverse.

Andreas Zagklis, Segretario Generale di FIBA, ha dichiarato: “Comunichiamo questa scelta con grande soddisfazione. L’annuncio conferma il ritorno degli eventi mondiali giovanili ed è una news fantastica per tutti i talenti giovani che non vedono l’ora di indossare la maglia della propria nazionale”.

Il Presidente della Federazione lettone, Raimonds Vejonis, ha dichiarato: “Apprezziamo molto la fiducia che FIBA ci ha dato per organizzare questo evento, specialmente in questo momento difficile. Sono certo che la nostra esperienza pregressa in organizzare eventi internazionali di alto livello, insieme all’ospitalità ed alla professionalità della comunità del basket lettone, assicureranno il successo della competizione.

La priorità sarà la salute dei partecipanti, quindi agiremo in accordo con i massimi standard di sicurezza epidemiologica.”

L’edizione precedente era stata vinta dagli Stati Uniti per la settima volta nella loro storia, vincendo in finale con il Mali 93-79. Era la prima volta nella storia che una squadra africana si qualificava alla finale del Mondiale U19.

Il Mondiale U19 femminile si svolgerà invece a Debrecen, in Ungheria, dal 7 agosto 2021.

Fonte: FIBA

