La fine dell’Era Rowan: come l’hanno giudicata i media di Pistoia?

È ufficiale: Maverick Rowan non è più un giocatore dell’Estra Pistoia Basket. Con la sua uscita, si chiude definitivamente l’era Rowan, dopo che anche il padre Ron ha lasciato la presidenza del club e il fratello minore ha salutato la squadra.

Secondo quanto riportato da La Nazione, il club biancorosso ha comunicato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il giocatore americano. Una notizia che era nell’aria da giorni e che coach Gasper Okorn aveva anticipato in conferenza stampa.

Un’era da dimenticare per il Pistoia Basket

L’addio di Maverick Rowan segna la conclusione di un capitolo che difficilmente i tifosi ricorderanno con dispiacere. Come sottolinea La Nazione, l’era Rowan a Pistoia non ha lasciato il segno in termini di successi sportivi, ma piuttosto verrà ricordata come uno dei momenti più difficili nella storia del club.

Dopo mesi di difficoltà e tensioni interne, la società sembra ora determinata a voltare pagina e costruire un nuovo percorso con basi più solide. Con l’uscita di scena definitiva della famiglia Rowan, il club toscano può guardare al futuro con l’obiettivo di ritrovare stabilità e competitività al più presto.

